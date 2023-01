Brindisi | sequestrate nove tonnellate di olio d’oliva Guardia di finanza

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Nell’ambito delle ordinarie attività di presidio dei varchi doganali e di controllo dei viaggiatori e delle merci, i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Sezione Operativa di Costa Morena in sinergia con i Finanzieri del Gruppo dihanno intercettato un ingente carico diproveniente dall’Albania. Il prodotto è stato rivenuto durante le operazioni di ispezione degli autobus sbarcati dalle motonavi provenienti dal Paese delle Aquile. L’, stoccato all’interno di 110 taniche non sterilizzate di materiale plastico per un totale di circa 3, veniva trasportato a mezzo di autobus autorizzati al solo trasporto di persone ed artatamente occultato tra i bagagli dei ...