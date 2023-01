Brighton | occhi in Bundes per il centrocampo

... sulla via del trasferimento al Tottenham: stando a quanto riporta Sky Sports UK , i lusitani re - investiranno i circa 45 milioni di euro sul laterale delLe cifre del West Ham invece non soddisfano Trigoria, mentree Leeds non si sono mosse. ... Se dovesse cambiare qualcosa, il Milan aprirebbe subito glisu un centrocampista in entrata. ...

Brighton, occhi su un attaccante del NY City Calciomercato.com

Brighton, occhi in casa Girona: Castellanos può raggiungere il club di De Zerbi Footballnews24.it

L'Arsenal sogna ad occhi aperti: poker al Brighton e allungo in vetta ... Goal.com

Tottenham, occhi su Trossard del Brighton Sportitalia

Brighton, De Zerbi chiede un rinforzo dal mercato: occhi su Doumbia dell’Angers Footballnews24.it

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...