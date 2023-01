Brad Pitt e George Clooney a New York sul set del thriller Wolves (FOTO)

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il nuovodi Jon Watts, intitolato, ha riunito gli amicisul set a NewCity.sono stati avvistati a New, dove sono impegnati nelle riprese dell'actiondi Jon Watts. I due attori sono apparsi rilassati mentre giravano le loro scene nei dintorni di Harlem, come rivelano lerubate dai passanti. Vestiti in maniera simile, con giubbotti di pelle nera, maglioncini di lana e scarpe nere, i due attori sono stati avvistati a piedi e in un auto scura.: 5 ruoli da versatile attore action Secondo The ...