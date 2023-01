Borussia Dortmund | Haller si racconta | “La parte peggiore è dopo la chemio | il mio corpo era rotto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Sebastienè tornato in campo nelle scorse settimaneaver vissuto mesi più che complicati con la sua battaglia con il cancro. Ora l’attaccante delsi è aperto e confidato in un’intervista all’Equipe: “Ho allontanato la paura, quello stato d’animo non sarebbe servito né a superarla, né a conviverci. Ho pensato: se qualcosa deve accadere, accadrà. Se hai un po’ di controllo, puoi avere più apprensione, paura, ma… Non avevo altra scelta che fidarmi dei medici, che sono stati eccezionali con me. Dovevo continuare ad essere mentalmente forte, dirmi che con questo atteggiamento avrei superato tutto. Da giocatore professionista ho sentito che dovevo avere questa responsabilità”. Il centravanti ha ripercorso la sua malattia, iniziando dai primi sintomi: “Era maggio ed ero appena arrivato in ...