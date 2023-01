Borsa Milano oggi | economia americana in salute | Piazza Affari festeggia

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – Giornata decisamente positiva per le Borse europee, che beneficiano dei dati macroeconomici positivi in arrivo dagli Stati Uniti. Il pil americano del quarto trimestre risulta più alto del previsto e le richieste di sussidi di disoccupazione sono inferiori alle stime degli analisti. Il prodotto interno lordo Usa è salito del 2,9% su base annua, mentre l’indicatore Pce dell’inflazione, sempre nel quarto trimestre, segna una frenata al 3,2%. Gli investitori riprendono a investire su un possibile ammorbidimento della stretta monetaria della Fed, di fronte a una crescita dei prezzi in costante rallentamento. Il prezzo del petrolio è in salita, con Brent e Wti che crescono entrambi di oltre l’1,3%. Il gas al Ttf di Amsterdam è invece ancora sotto i 60 euro al megawattora. Ail Ftse Mib guadagna l’1,32% e chiude a 26.217,56. In salita lo spread tra ...