(Di giovedì 26 gennaio 2023) Seduta sugli scudi per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,32%, a 26.217 punti, facendo dila migliore tra le Piazze del Vecchio Continente. . 26 ...

Giornata di guadagni per ladi, con il FTSE MIB , che mostra una plusvalenza dell'1,32%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità il FTSE Italia All - Share , che ...Cosi' il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, nel corso di una conferenza stampa al termine dell'assemblea dei club a, a chi gli chiedeva della possibilita' che il prossimo bando per ...

Borsa: Milano chiude in deciso rialzo (+1,32%) - Economia Agenzia ANSA

Borsa Milano in allungo su dati Usa sopra attese, trimestrali alimentano ottimismo Yahoo Finanza

Borsa: Milano chiude in deciso rialzo (+1,32%) Tiscali Notizie

Borsa: Milano cresce (+1%) con Stm e Nexi, debole Campari Agenzia ANSA

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Lottomatica spa, controllata da Apollo Global Management, conferma il suo possibile ritorno alla Borsa di Milano. Lo ha fatto in occasione della presentazione dei dati 2022. Lottomatica, che ...