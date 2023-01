Mercati azionari del Vecchio continente tutti in leggero rialzo, con gli operatori che appaiono in attesa soprattutto dei dati macroeconomici del primissimo pomeriggio dagli Stati Uniti. Lamigliore è di poche frazioni quella di Milano (Ftse Mib +0,8%) spinta soprattutto da Stm in crescita del 6% dopo i conti. Amsterdam sale dello 0,7%, con Parigi e Madrid in rialzo dello 0,6%. Più ...L'deve aggiornare le sue regole in funzione della crescita e questa discussione deve essere collegata alla riforma della governance economica europea, il famoso nuovo Patto di stabilità e ...

Borsa: Europa tiene in attesa dati Usa, Milano +0,8% Tiscali Notizie

Borsa: Europa parte leggermente positiva, Londra +0,2% Tiscali Notizie

Borsa: l'Europa parte bene, +1% Milano trainata da balzo St (RCO) - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Borsa: Europa parte leggermente positiva, Londra +0,2% Agenzia ANSA

Borsa: Europa rallenta dopo Wall Street, timori su Ucraina Agenzia ANSA

Avvio positivo per le Borse europee. Parigi segna un +0,3% con il Cac 40 a 7.053 punti. Francoforte registra un +0,25% con il Dax a 15.140 punti e Londra un +0,17% con il Ftse 100 a… Leggi ...La società ha chiuso lo scorso anno con ricavi superiori a 1 miliardo di euro, in crescita del 13,9% sul 2021 e superiori del 2,2% al consensus ...