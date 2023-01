Borsa di Milano oggi 26 gennaio 2023

(Di giovedì 26 gennaio 2023)– . Asvetta Stm (+6,2%) dopo i conti e corrono le banche con in testa FinecoBank (+2,5%), Unicredit (+2,3%), banco Bpm (+2,2%) e Mps (+2,1%). In Europa corrono i titoli del credito e quelli dell’informatica, mentre soffrono quelli del beverage, come Campari (-2,7%), in scia al L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::allunga a +1,5%, Europa più cautain cauto rialzo, Ftse Mib +0,13%Europa calma, attende Usa.più debole (-0,6%)incerta con Europa, ancora giù i diritti Mpsmigliora (+0,9%), corrono Pirelli e Moncler ...

Tra le small - cap di, brillante rialzo per Txt E - Solutions , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,34%. Bene It Way , con un rialzo del 3,37%. Seduta ...l'exploit e' stato di StMicroelectronics (+8,2%), grazie ai risultati trimestrali con profitti per 1,25 miliardi di dollari. In evidenza Finecobank (+2,5%) nel risparmio gestito e molti ...

Borsa di Milano oggi 25 gennaio: Ftse Mib in parità in un clima molto incerto Money.it

Borsa: Milano brillante con le banche, vola Stm, giù Campari - Economia Agenzia ANSA

Borsa: Milano piatta (+0,02%), corre Amplifon Agenzia ANSA

Borsa: Milano chiude in deciso rialzo (+1,32%) - Economia Agenzia ANSA

Borsa: Milano chiude in deciso rialzo (+1,32%) Tiscali Notizie

8,2% St dopo trimestrale, bene i bancari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 gen - I buoni dati Usa - con il Pil e i sussidi migliori delle attese accompagnati da una inflazione Pce in ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...