Sentiment positivo sull'azionario globale: a Wall Street i futures sono al rialzo, mentre insi mette in evidenza il balzo del 2% dell'indice Hang Seng delladi Hong Kong. Ieri Wall Street ha chiuso all'insegna della debolezza: il Dow Jones Industrial Average è salito di 9,88 punti,...Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente in rialzo, con ladi Hong Kong in aumento del 2,2% recuperando il ritardo rispetto agli altri listini dopo lo stop di tre giorni per il Capodanno lunare. In aumento dello 0,7% Shanghai e dello 0,6% Shenzhen. Seul ...

Borsa: Asia agguanta rialzo con Tokyo, future Europa incerti Agenzia ANSA

Borsa: Asia positiva con Tokyo,scommesse su Fed più morbida Agenzia ANSA

Borsa: Asia agguanta rialzo con Tokyo, future Europa incerti Tiscali Notizie

Borsa: Asia tonica con Hong Kong, fiacca Tokyo - Economia Agenzia ANSA

Asia ai massimi degli ultimi sette mesi. Inflazione in Australia mai così alta dal 1990 Milano Finanza

Tan, responsabile della strategia valutaria per l'Asia di Rbc Capital Markets. I dati odierni sul prodotto interno lordo del quarto trimestre degli Stati Uniti costituiranno un importante banco di ...Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente in rialzo, con la Borsa di Hong Kong in aumento del 2,2% recuperando il ritardo rispetto agli altri listini dopo lo stop di tre giorni p ...