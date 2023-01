Borgo di Ceri | totalmente riasfaltata la strada di accesso

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Cerveteri – Mantole nuovo di zecca aldi. La salita d’della Frazione etrusca, e il selciato all’interno del, infatti, dopo i lavori di realizzazione della rete fognaria svolti da Acea e fortemente voluti dall’Amministrazione comunale, che ha dunque portato alla realizzazione del primo depuratore della storia nella Frazione di, così come previsto nella convenzione tra Amministrazione comunale e società di servizi, sono stati completamente riasfaltati, chiaramente a spese di Acea Ato 2 e senza nessun costo per il Comune e dunque per i cittadini. “Dopo la realizzazione delle reti fognarie – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – Acea Ato 2 ha provveduto alla riasfaltatura completa del manto ...