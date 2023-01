Bologna | UFFICIALE | Kasius vola in Austria

Era successo a Reggio Emilia contro il Sassuolo, si è ripetuto in Coppa Italia contro ile ... Fronte mercatoil passaggio di Escalante in prestito al Cadice mentre Rail Moro è finito ......Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazione di. Sono ...sulla fronte e uno raffigurante l'ex Presidente del Consiglio Mario Draghi vestito da...

Mercato Bologna, è ufficiale: Kasius saluta e vola a Vienna Calcio in Pillole

UFFICIALE: Denso Kasius saluta il Bologna e va in prestito al Rapid Vienna TUTTO mercato WEB

Bologna, UFFICIALE: Kasius in prestito al Rapid Vienna Footballnews24.it

UFFICIALE – Kasius saluta il Bologna e il fantacalcio: il comunicato del club SOS Fanta

Bologna-Cremonese, le formazioni ufficiali GianlucaDiMarzio.com

Il Bologna ha ceduto Denso Kasius al Rapid Vienna. Il terzino olandese classe 2002 ha trovato poco spazio nella formazione rossoblù e dunque passa in prestito fino alla fine della stagione al club ...Denso Kasius saluta il Bologna: la società Rossoblù, tramite un comunicato sul proprio sito, conferma il prestito del difensore classe ...