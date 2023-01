Bologna-Spezia | le probabili formazioni | dove vederla in tv e in streaming

...1% ciascuna), Vicenza e Monza e Brianza (2,0% ciascuna), Firenze e Varese (1,9% ciascuna) e...rispetto alla rilevazione di fine ottobre sono stati però registrati nelle province di La(+...Napoli THIAGO MOTTA () 1. 2. Kvaratskhelia (Napoli) 3. Napoli DAVIDE BALLARDINI (CREMONESE) ... Napoli LUCA GOTTI () 1. Napoli 2. Kvaratskhelia (Napoli) 3. Napoli IVAN JURIC (TORINO) 1. ...

Bologna vs Spezia Zerocinquantuno.it

Bologna-Spezia, la conferenza di Thiago Motta Fantacalcio ®

Bologna-Spezia: la conferenza di Gotti Fantacalcio ®

Pronostici calcio, Bologna-Spezia: X primo tempo a quota 2.15 La Gazzetta dello Sport

Bologna-Spezia, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming Bottadiculo

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Spezia, sfida della ventesima giornata di Serie A in cui il suo presente affronta il suo passato ...In casa Spezia, in attesa di affrontare domani alle ore 18,30 il Bologna, partita valevole per la prima del girone di ritorno, non arrivano buone notizie dall’infermeria. Il tecnico dei liguri dovrà ...