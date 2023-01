Bologna | Arnautovic può partire

- Calcio: A due giorni da- Spezia, seduta di allenamento mattutina, per i rossoblu, a Casteldebole. Assenti, Sansone, Medel, Bonifazi e De Silvestri. - Calciomercato: Kasius ceduto al Rapid Vienna. - Basket,...Presentazione del match QUI- Tanti gli indisponibili: Bonifazi,, De Silvestri, Medel, Bagnolini e Sansone. Thiago Motta dovrebbe affidarsi al modulo 4 - 1 - 4 - 1 con Skorupski ...

Calciomercato Bologna: l'Everton fa sul serio per Arnautovic Fantacalcio ®

BOLOGNA: A PARTE ARNAUTOVIC, DE SILVESTRI E SANSONE - Sportmediaset Sport Mediaset

TMW - Everton su Arnautovic, il Bologna non lo svende. Vale tra i 15 e i 20 milioni TUTTO mercato WEB

MERCATO - Everton su Arnautovic, il Bologna chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro Napoli Magazine

L'Everton sta valutando di fare un'offerta al Bologna per Marko Arnautovic, centravanti fermo ai box da inizio gennaio. L'austriaco vale tra i 15 e i 20 milioni e i rossoblù non hanno nessuna intenzio ...Il Bologna si troverebbe senza il suo centravanti e la sua assenza delle ultime settimane dimostra quanto è importante per Thiago Motta. Inoltre, Arnautovic è ancora assente dall’infortunio subito ...