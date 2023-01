BMW - Serie 4 | X1 e ammiraglie si aggiornano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La BMW chiude il 2022 con un importante risultato: secondo i calcoli preliminari, le emissioni della flotta sono state ridotte di oltre il 9% rispetto all'anno precedente, con una media di 105 g/km nel ciclo Wltp. Questo obiettivo è stato raggiunto lavorando sull'elettrificazione dei modelli e sul costante aggiornamento dei prodotti: questa filosofia sarà quindi portata avanti anche per il 2023. Inoltre, a partire dalla prossima primavera, la Casa renderà disponibili diversi aggiornamenti per le gamme dei modelli X7,7,4, M4, i7 ed iX. Nel corso dell'anno verrà anche rilasciato l'Operating System 9: il primo modello a riceverlo sarà la nuova generazione della X1.4 e M4. Per tutte le4 e le M4 la BMW introduce il Curved Display con sistema operativo 8.0. quindi diil BMW ...

I fari Iconic Glow, presentati per la prima volta sulla nuova Serie 7, saranno disponibili anche per l'X7 a partire da aprile 2023. Inoltre, ci saranno nuove opzioni di colore per l'esterno

