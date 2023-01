Black Out | Terza Puntata | Max Viene Assassinato!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 26 gennaio 2023)Out,: Max è vittima di un omicidio e così tutti ora hanno la certezza che tra gli ospiti dell’albergo ci sia un assassino. Diventa quindi fondamentale riuscire ad individuarlo…Out – Vite sospese prosegue con il suo terzo appuntamento. Anche in questo caso i protagonisti devono fare i conti con il mistero della valanga che li ha travolti. Stavolta, però, tutti dovranno prendere consapevolezza della presenza di un assassino tra loro. Max, infatti, perderà la vita in maniera violenta e tutti si chiederanno chi possa essere stato. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Out: dove eravamo rimasti? E’ la Vigilia di Natale e tanti hanno scelto di trascorrerla in un hotel di lusso in montagna. All’improvviso, una valanga causata da un ...