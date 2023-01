Bimba di 4 anni resta sola in casa | esce e si perde al mercato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Girava da, ancora in pigiama, tra le bancarelle delcoperto di Genzano. Si tratta di una bambina di appena 4, la cui presenza non è passata inosservata ad alcuni passanti che l’hanno fermata allertando poi gli agenti della Polizia Locale tempestivamente giunti sul posto. Quest’ultimi stanno attualmente svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Allertati anche i servizi sociali del comune per fornire un’eventuale aiuto alla famiglia affinché episodi del genere non si ripetano più. «Aiuto, mi sono persa»: anziana in stato confusionale vaga di notte sull’Appiain, lae sialI fatti sono accaduti lo scorso 24 gennaio, int0rno alle 8 di mattina. Quella mattina la bambina si è trovata ...