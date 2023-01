Bianca Atzei | Stefano Corti le fa uno scherzo dopo il parto e lei va su tutte le furie | “Stava per lasciarmi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023)sono diventati da poco genitori del piccolo Noa Alexander e, come si vede dalle tante immagini che condividono sui social, sonopiù affiatati che mai. Eppure qualcosa avrebbe potuto minare il loro rapporto: è stata la stessa “iena”a raccontare in un servizio andato in onda nell’ultima puntata de Le Iene questo retroscena, rivelando come – proprio subitoil– lui abbia fatto unoalla compagna rischiando di essere lasciato dalla neomamma. “Avevamo stabilito che se fosse stato maschio il nome lo avrebbe scelto lei. A me piaceva Noah, a lei Alexander, però alla fine ha scelto di chiamarlo Noa Alexander, imponendomi però di togliere l’h finale dal nome“, ha raccontatospiegando di ...