Benevento | fatta per Tosca | il difensore rumeno torna in giallorosso

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlinè atteso in Italia per legarsi al. Ilmancino, già innella seconda parte di stagione 2017/18 (13 presenze in serie A sotto la guida di Roberto De Zerbi), è infatti in viaggio per completare il trasferimento. Un nuovo rinforzo per Fabio Cannavaro, che potrà contare su unche già conosce l’ambiente e peraltro molto duttile, dal momento che è in grado di ricoprire sia il ruolo di terzino sinistro che di centrale. Il pressing di Pasquale Foggia suera iniziato già diverse settimane fa, quando però sembrava ancora distante l’accordo con il Gaziantep, club turco a cuiè legato da un contratto fino al 30 giugno 2024. Anche questo ostacolo è stato superato, ...