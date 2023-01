Benevento e Reggina lavorano ad uno scambio in attacco che riguarda anche la Sampdoria

Per quanto riguarda i movimenti degli attaccanti in Serie B , sembra concreta l'attenzione dellaper Antonino La Gumina , che ilha prelevato in prestito in estate dalla Sampdoria. ...Prima con il Parma per Inglese , poi ilper La Gumina (fonte ottopagine). In realtà la dirigenza amaranto ha più volte ribadito che l'honduregno non si muoverà dallaalmeno fino a ...

Puscas al 94' fa esultare il Genoa a Benevento. Reggina batte la Ternana. Spal pareggia ItaSportPress

Serie B: il Genoa espugna Benevento all'ultimo respiero. Bene la Reggina Calcio in Pillole

Serie B LIVE: il Genoa vince con Puscas al 94'. Rimonta Reggina con doppietta di Fabbian Sky Sport

Benevento, La Gumina nel mirino della Reggina. Si lavora a uno scambio con Rivas TUTTO mercato WEB

Benevento, piace un attaccante della Reggina. Vivo l’interesse per ... Il Sannio Quotidiano

"Benevento, nel mirino un attaccante della Reggina", titola Il Sannio Quotidiano. Tripaldelli e Tosca restano obiettivi.Brignola lascia Benevento e si trasferisce in Lega Pro, Giraudo dalla Reggina al Cittadella, ecco le operazioni delle altre cadette. Altra giornata di calciomercato caratterizzata, in serie B, da movi ...