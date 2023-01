Beach volley | Finals World Tour Doha Che bella Italia! Un successo per Ranghieri Carambula! Nicolai Cottafava partono male ma si rifanno

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Prima giornata e subito è un’ottima Italia quella che ha ottenuto due vittorie sulle tre partite disputate nelledi: unper Carambula/e una vittoria e una sconfitta perin questa prima giornata che ha regalato subito spettacolo ed emozioni. Hanno iniziato con il piede giusto Alexe Adrian Carambula che hanno sconfitto in rimonta nientemeno che i terzi al mondo George/Andre al termine di un match spettacolare. La coppia italiana nel primo set sbatte contro il muro di Andre e si trova a rincorrere senza riuscire a raggiungere gli avversari fino al 21-18 per i verde-oro. Nel secondo set girandola di emozioni nel finale con la coppia italiana che pareggia il conto con il ...

(CHI) Quarti di finale 29/01 Semifinali e Finali * Orari di gioco italiani... sconfitti 2 - 1 Nicolai e Cottafava dai cechi Perusic e Schweiner DOHA - Al via giovedì 26 gennaio le partite della fase a gironi delle Finals delPro Tour 2022 . A Doah in Qatar si ...

