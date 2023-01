Bayern Monaco-Virtus Bologna in tv | canale | orario e diretta streaming Eurolega 2022 2023 basket

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come ventunesima giornata dell’di. Reduci dalla vittoria contro il Panathinaikos, a cui ha fatto seguito la sconfitta in campionato contro Brindisi, le Vu Nere sono attese da questo interessante testa a testa contro i bavaresi di coach Trinchieri, in quello che è anche uno scontro diretto per rimanere attaccati alla zona playoff. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di venerdì 27 gennaio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere indi ...