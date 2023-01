Basket | FIP | per la presidenza si fa avanti l’ex ministro Stefano Patuanelli?

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Dopo la possibile candidatura di Giacomo Galanda, per ladella FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) spunta un altro nome, certamente meno leggibile o pronosticabile: quello di. Si, il politico triestino classe 1974 che – da esponente del Movimento 5 Stelle – è stato anchedello Sviluppo Economico, sino al 2021, e poidelle Politiche Agricole Alimentari e Forestali all’interno del governo Draghi, prima di “passare la mano” alle ultime elezioni. A dare la notizia, con un’anticipazione, è stata ancora una volta La Repubblica: attenzione però perché quando si trattò di svelare il piano relativo a Galanda poi il nome fu di fatto “bruciato”. Vedremo se nelle prossime settimane seguiranno eventuali conferme. Certo, se...

È tutto pronto anche in Campania per "Jr. NBA FIP U13 Cham ...Che il triestino Stefano Patuanelli, già Ministro dello sviluppo economico fino al 2021 e poi ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo ...