Basket femminile | EuroCup 2023 | netta sconfitta di Venezia sul campo dell’Holon Ritorno tra meno di una settimana

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Bruttadinell’andata degli ottavi di finale dell’Women 2022-. Le ragazze di Andrea Mazzon pagano a caro prezzo un ultimo quarto non all’altezza (25-9) e si arrendono in trasferta all’Elitzur Holon con il punteggio di 83-68. Si mette dunque male in vista del: tradi sette giorni (l’1 febbraio) servirà necessariamente una grandissima prestazione davanti al pubblico di casa per ribaltare il risultato e accedere ai quarti di finale. La compagine israeliana inizia meglio e sale sul 12-7, ma la squadra veneta è concentrata e con Shepard e Kuier raggiunge velocemente il 12-12. Le triple di Lucet e Harden portano nuovamente avanti l’Holon (20-16), poisi scatena e, soprattutto grazie a Matilde Villa, Yasuma e Shepard, vola ...