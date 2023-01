Basket | Eurolega 2022 2023 | risultati e classifica aggiornata

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Idi tutte le partite e ladell’di. Ci siamo, è finalmente tutto pronto per l’inizio di una nuova, appassionante stagione della maggiore competizione europea di pallacanestro, che vede l’Italia tornare ad essere rappresentata da due squadre: all’Olimpia Milano si è infatti aggiunta la Virtus Bologna. Di seguito lae idi tutto il torneo, dalla fase a gironi alle Final Four. IL REGOLAMENTO– Regular Season Olympiacos Pireo 13V-7P Real Madrid 14V-7 Fenerbahce Beko Istanbul 13V-7P FC Barcellona 13V-8P Zalgiris Kaunas 12V-9P AS Monaco 13V-8P Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz 11V-9P Maccabi Playtika Tel Aviv ...

101 - 88 nel match tra AS Monaco e EA7 Emporio Armani Milano , partita valida per la 21esima giornata di2022/23. Grande vittoria dunque per i padroni di casa al Salle Gaston Medecin, che permette al Monaco di salire a quota 26 punti in classifica. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio ...femminile: Virtus Segafredo superata, in, dal Fenerbahce. 95 - 73 il punteggio a favore della squadra turca. Virtus eliminata dalla competizione. -, Fortitudo: Seduta di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:50 L’Olimpia Milano non riesce ad invertire la rotta, cedendo all’AS Monaco trascinata da un Mike James in grande spolvero che chiude con una doppia doppia ...L'ex di giornata chiude a referto con 18 punti e 10 assist nel successo dei monegaschi contro i ragazzi di Messina ...