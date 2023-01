Bari | sventato sequestro di persona | 7 arresti

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – Dalle prime luci dell’alba, nelle province di, Barletta-Andria-Trani ed in altri Comuni della Puglia, la Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari, emessa dalla Sezione gip del Tribunale di, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette persone indagate di tentatodia scopo di estorsione, aggravato dal “metodo mafioso”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

