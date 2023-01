Bari | polizia sventa sequestro di persona | sette arresti

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Undia scopo di estorsione è statoto dallache sta arrestando in queste orepersone nelle province di, Barletta-Andria-Trani ed in altri comuni pugliesi. Gli, in carcere e ai domiciliari, sono eseguiti sulla base di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale disu richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse sono di tentatodia scopo di estorsione, aggravato dal metodo mafioso.

