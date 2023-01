Barbie Bessie Coleman, la bambola celebra la prima donna afroamericana a diventare pilota - Luce Luce

Mattel is paying tribute to pilot Bessie Coleman with a Barbie doll in her likeness as part of its ongoing Inspiring Women series. Coleman was a pioneer in the world of aviation, becoming the first ...NEW YORK — Barbie is honoring the life and legacy of Bessie Coleman with a new doll. Coleman, whose birthday falls on Jan. 26, was the first Black and Native American female aviator and the first ...