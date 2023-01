Bambina rapita dal papà trovata ad Ostia | “L’ha portata via dopo il compleanno”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ha approfittato di un momento di distrazionela sua festa diper portarla via. Così ildi una bimba di soli 9 anni ha portato via la figlia dalla Svizzera facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente è scattato l’allarme e sono partite le ricerche al livello Europeo per rintracciarli. Alla fine l’uomo è stato rintracciato ad, dove lavorava: ed è stato proprio sul luogo di lavoro, un negozio di parrucchiere nella zona di Ponente, che ilè stato individuato e fermato dalla Polizia. E tra le poltroncine dove attendono i clienti in attesa c’era anche la piccola. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.