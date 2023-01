(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tutto fatto? Macché. Occorrerà attendere ancora. Forse. Avrebbe dovuto essere, secondo ciò che filtrava con forza, il giorno del trasferimento didal Milan all'Adana Dermispor, ma per ora la ...

Tutto fatto Macché. Occorrerà attendere ancora. Forse. Avrebbe dovuto essere, secondo ciò che filtrava con forza, il giorno del trasferimento didal Milan all'Adana Dermispor, ma per ora la fumata bianca slitta. Sempre se ci sarà. Dall'entourage del centrocampista spiegano che è tutto aperto, e che quindi l'affare è potenzialmente ...... Tatarusanu, Mirante, Bennacer 6, Giroud 5.5, Rebic s.v., Florenzi s.v., Maldini,, Gabbia, ... Per questo motivo la Juventussul rinnovo. McKennie voto 6: aveva abituato bene dal punto ...

Bakayoko tentenna, per ora niente Turchia: se non parte, meno risorse per il mercato La Gazzetta dello Sport

Cremonese, le pagelle di CM: Okereke cinico, Ciofani da rivedere Calciomercato.com

Calciomercato invernale 2023, tutte le trattative e scambi del 24 gennaio 2023 Virgilio Sport

Calciomercato Milan, proposto Kjaergaard: Maldini tentenna Calcio Style

Mercato Milan: è fatta per Thiaw, lunedì la firma - Sportmediaset Sport Mediaset

Nei giorni scorsi emissari del club turco allenato da Montella erano venuti a Milano per illustrare al francese offerta e progetto e pareva che la cosa si stesse avviando al lieto fine. Anche perché ...