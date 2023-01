Così Chiara, head research & innovation, intervenendo al Phygital Talk 'It, nuove tecnologie e il futuro della sostenibilità: il ruolo chiave del chief information officer' nel corso ...... Fabiana Andreani - Career Mentor e Digital Content Creator; Marco Magnaghi - Chief Digital Officer at Wavemaker Italy; Chiara- Head of Data; Giulia Anny Petrossians - Head of ...

Bacilieri (Lifeed): 'Aiutiamo le aziende a traguardare le loro sfide' Entilocali-online

Pignatelli (Carl Zeiss Vision Italia): 'Ruolo It e digitalizzazione è fondamentale nella sostenibilità' Lifestyleblog

Turismo, online protagonista delle vacanze all'aria aperta Lifestyleblog

Gusmeroli (Banca pop. Sondrio): 'Per mantenere livello alto di Esg è centrale ruolo It' Lifestyleblog

Amorusi (d'Amico): 'It fattore abilitante per sempre più efficienza' Lifestyleblog

Roma, 26 gen. (Adnkronos/Labitalia) – “Le sfide di sostenibilità che l’azienda che Lifeed sta affrontando sono le stesse in cui Lifeed aiuta le aziende con cui lavora a traguardare”. Così Chiara Bacil ...