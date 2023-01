(Di giovedì 26 gennaio 2023) È con sollievo che possiamo comunicare ai nostri utenti che è in corso un progressivoalla normalità. È stato infattiil processo di rimessadellae della, che coinvolge solo una prima parte della customer base. Nelle prossime ore, progressivamente, tutte le caselle torneranno pienamente attive. I tempi sono stati lunghi, lo abbiamo detto, ma l’obiettivo primario è stato quello di tutelare l’integrità dei dati dei nostri utenti. I momenti di #down in una tech company possono accadere, il nostro obiettivo ora è essere un provider di posta ancora migliore di prima per tutti gli italiani. Continueremo a comunicare attraverso i nostri touchpoint, fino alla completa risoluzione del problema.

... 'Dopo Monza e Fiorentina, che nelle scorse settimane avevanodei discorsi con il Wolfsburg per il suoin Italia, anche il Napoli adesso sembra volere l'ex ala del Torino'. Prosegue ...Secondo le fonti del quotidiano online Meduza, la guerra in Ucraina sembra averun lento ... e deldi Lapin come capo di Stato maggiore delle forze armate. In questo modo, Putin ha ...

Avviato il ritorno online di Libero Mail e Virgilio Mail QuiFinanza

Napoli, torna di moda il nome di Brekalo IlNapolista

Ritorno municipi a Reggio, Ripepi: "Brunetti mente, il merito è di ... CityNow

Napoli e Jazz nel ritorno di Classicariano. Strepitoso concerto ... Irpinia TV

PCTO: come potrebbe cambiare nel 2023 Studenti.it

Josip Brekalo continua ad essere un giocatore largamente apprezzato in Serie A. Dopo Monza e Fiorentina, che nelle scorse settimane avevano avviato dei discorsi con il Wolfsburg per il suo ritorno in ...Josip Brekalo continua ad essere un giocatore largamente apprezzato in Serie A. Dopo Monza e Fiorentina, che nelle scorse settimane avevano avviato dei discorsi con il Wolfsburg per il suo ritorno in ...