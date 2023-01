Autonomia strategica e tecnologica. L’accordo sul caccia di sesta generazione

Leggi su formiche

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Una piattaforma nazionale di lavoro collaborativo per lo sviluppo del Global combat air programme (Gcap), il progetto per la realizzazione deldiche l’Italia sta portando avanti con Regno Unito e Giappone. È questo il nodo centrale delstretto tra il team italiano di aziende che partecipa al programma internazionale, composto da Leonardo, in qualità di partner strategico, Elettronica, Avio Aero e MBDA Italia per supportare l’azione del ministero della Difesa nella seconda fase di sviluppo del sistema, quella di concept & assessment, e nelle attività di dimostrazione del programma. Per il programma, l’Italia ha già stanziato sei miliardi di investimenti da dedicare ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico su aree di interesse strategico. Presupposto che consentirà alle ...