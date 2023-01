Autonomia | Pedicini MET | “Tra Nord e Sud un divorzio consensuale”

Leggi su anteprima24

"Constatato che c'è unbulimico che vuole continuare a nutrirsi a spese di un Sud, con cui non ha alcuna intenzione di convivere, resta solo una separazione. E il nostro ruolo, come Movimento Equità Territoriale, vuole essere di mediatore tra le parti in una trattativa che preveda una stagione di ripianamento della spesa pubblica al Sud. Come dei buoni curatori matrimoniali, deve essere definito cosa spetta all'uno e cosa all'altro". Così l'europarlamentare Greens/Efa e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola, in un'intervista al quotidiano La Notizia. "Con il criterio della spesa storica – ha aggiunto– in venti anni sono stati sottratti al Meridione 46,7 miliardi l'anno. Mille miliardi letteralmente scippati, per essere destinati alle ...