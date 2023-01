Autogol di Lotito sulla ludopatia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Claudiotorna alla carica per curare il suo orticello. E poco importa che in ballo ci siano milioni di persone che combattono ogni giorno con la. Del resto il patron della Lazio ha avuto modo di dichiarare che “bisogna smetterla di fare i farisei che sono sepolcri imbiancati. Bisogna fare le cose che servono all’economia del Paese e alle persone”. Sono diversi i correttivi alla normativa in materia di sport presentati dal senatore di Forza Italia. Dopo gli emendamenti suggeriti a fine anno al decreto Aiuti quater, ha ora presentato diverse proposte sul tema al decreto Milleproroghe, nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali di Palazzo Madama. Una proposta dipunta a cancellare il divieto di sponsorizzazione indiretta del gioco d’azzardo sancito nel 2018 con il decreto Dignità Una di queste – come ...