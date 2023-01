Australian Open | Rybakina in controllo | batte in due set Azarenka e conquista la finale

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Elenaè la prima finalista degli2023, dopo aver sconfitto in semi7-6(4) 6-2 Viktoria. Sulla Rod Laver Arena la 23enne e testa di serie numero 22 del tabellone si impone in 1h e 43? di gioco in un match in cui è quasi sempre stata lei a condurre, nonostante qualche patema di troppo nel chiudere sia il primo che il secondo parziale quando in vantaggio. Si tratta del terzo successo di fila contro un’ex campionessa slam per la kazaka, che dopo Swiatek e Ostapenko fa fuori una due volte vincitrice di questo torneo. Secondaslam per l’allieva di Stefano Vukov, a pochi mesi di distanza dal trionfo a Wimbledon. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET –parte con ben quattro aces nei primi game, ma è ...