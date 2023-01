Australian Open | Aryba Sabalenka vola in finale | “Sarà una battaglia con Rybakina | non vedo l’ora di giocarla”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Arynaha sconfitto Magda Linette in due set e si è qualificata alladegli2023. La bielorussa ha regolato la polacca con il punteggio di 7-6(1), 6-2 e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo del primo Slam della stagione: sabato 28 gennaio tornerà sul cemento di Melbourne per fronteggiare la kazaka Elena, giustiziera della bielorussa Viktoria Azarenka. La numero 2 al mondo incrocerà la numero 10 del ranking WTA, che la scorsa estate si impose a Wimbledon. Arynaha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Sono estremamente felice per questa vittoria. Ho trovato un buon ritmo dopo il tiebreak, dove ho giocato un bellissimo tennis”. In effetti la 24enne ha meritato il passaggio del turno, dominando il tie-break ...

Lo ha detto Elena Rybakina dopo la vittoria su Victoria Azarenka in due set e la qualificazione per l'ultimo atto degli2023. "Sarà la seconda finale Slam. Proverò ad apprezzare il ...Victoria Azarenka ha parlato in conferenza stampa dopo il ko in semifinale all'2023 per mano di Elena Rybakina: ' È una sconfitta difficile da digerire perché ho avuto delle opportunità ma non ho saputo approfittarne. Non posso dire di essere felice di come ho ...

Australian Open, Djokovic domina Rublev: semifinale contro Paul la Repubblica

Il papà di Djokovic filmato con tifosi filorussi agli Australian Open AGI - Agenzia Italia

Djokovic, il padre con i sostenitori di Putin agli Australian Open Corriere della Sera

Rybakina in finale con Sabalenka. Ora corre per il secondo Slam La Gazzetta dello Sport

Australian Open, Rybakina contro Sabalenka la finale femminile: a tirare più forte, spesso, si vince la Repubblica

Le parole di Victoria Azarenka dopo la sconfitta contro Elena Rybakyna in semifinale all’Australian Open. La tennista ha analizzato la propria prestazione e si è trovata costretta a dover precisare qu ...L'Australian Tennis Federation ha detto che quattro persone ... "È davvero vergognoso", ha protestato con la Federazione australiana e gli organizzatori dell'Open.