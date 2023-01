Australian Open 2023 | programma domani 27 gennaio | orari | ordine di gioco | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023), venerdì 27, andranno in scena le semifinali del tabellone maschile degli. I due singolari insaranno: Stefanos Tsitsipas contro Karen Khachanov e Novak Djokovic contro Tommy Paul. Ci si giocherà l’accesso alla Finale prevista il 29. Il greco, dopo aver sconfitto nel proprio percorso Jannik Sinner negli ottavi di finale, va a caccia della sua prima Finale in questo Slam. Dall’altra parte del campo ci sarà un giocatore che l’ellenico ha sempre battuto, ma che a livello Major non ha mai affrontato. Sarà interessante capire se Khachanov saprà ostacolare uno Tsitsipas apparso in grandi condizioni. Ancora più difficile sarà la partita che attende l’americano Paul. Lo statunitense ha raggiunto il penultimo atto di un ...