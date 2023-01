Australian Open 2023 | il padre di Djokovic beccato a sventolare bandiere filorusse a Melbourne Park

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Novakha vinto gliin ben nove occasioni ed è ampiamente il favorito per vincere l’edizionee, quindi, raggiungere la doppia cifra. Un traguardo clamoroso a livello di tornei del Grande Slam, riuscito nella storia del tennis solamente a Rafa Nadal (con 13) al Roland Garros. Un feeling davvero particolare per il serbo con il torneo diche, tuttavia, si ferma solamente ai campi di cemento dove si gioca. Al di fuori, per un motivo o per un altro, si procede sul concetto di “odio e amore”. Come non ricordare le clamorose polemiche di un anno fa, con la “cacciata” dell’ex numero 1 del mondo dall’Australia per il ben noto caso della sua non-vaccinazione contro il Covid-19, fino alla non trascurabile fetta di pubblico che, in ogni match, gli riserva fischi assortiti per ...