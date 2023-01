(Di giovedì 26 gennaio 2023) La Rod Laver Arena di Melbourne (Australia) ha messo il proprio verdetto: ladel singolare femminile sarà. La kazaka, regina di Wimbledon l’anno scorso, si è imposta per 7-6 (4) 6-3 contro la bielorussa Victoria, due volte vincitrice di questo Major in passato, ovvero nel 2012 e nel 2013. Una grande soddisfazione perche, al primo penultimo atto in Australia, è stata capace di centrare l’accesso alla Finale, dopo aver battuto nel proprio percorso ladell’anno passato, Danielle Collins, la n.1 del mondo, Iga Swiatek, la campionessa del Roland Garros 2019, JOstapenko, e appunto. Da ricordare che nel primo turno, la kazaka si era imposta contro la nostra Elisabetta ...

Trapelano poche news dall'entourage di Matteo Berrettini ed è difficile comprendere quali saranno le sue prossime mosse anche per risollevarsi dopo la battuta d'arresto patita in Australia. Perdere al ...Nonostante qualche fastidio fisico, Novak Djokovic sta proseguendo alla grande il cammino aglied è il grande favorito per il trionfo finale. Il serbo però appare un po' nervoso ultimamente, a causa di colleghi che non credono al suo infortunio e a causa di alcuni spettatori che ...

Australian Open: Djokovic schiaccia tutti i pesi leggeri e medi. Tsitsipas sarà il primo mediomassimo Rublev “Un Pitbull stressato” Ubitennis

Il papà di Djokovic filmato con tifosi filorussi agli Australian Open AGI - Agenzia Italia

Australian Open, il padre di Djokovic tra i tifosi filorussi pro Putin Sky Sport

Rybakina-Azarenka pronostico, Australian Open: Vika sfavorita La Gazzetta dello Sport

Australian Open 2023, Elena Rybakina è la prima finalista: sconfitta Azarenka in due set OA Sport

Un anno fa a Melbourne Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis, da quel momento per tutti gli "Special K", hanno dato spettacolo e conquistato il loro primo Slam in doppio all'Australian Open. Quest'anno un ...Ha fatto scalpore la notizia che Srdjan Djokovic, padre del campione del tennis, ha inneggiato a Putin durante l'Australian Open.