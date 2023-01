Australian Open 2023 | chi è in semifinale e dove vederle

Nonostante tutti i divieti e tutte le accortezze su bandiere e simboli politici, in un momento drammaticamente delicato per il mondo, arrivano dentro Melbourne Park, scenario degli, le magliette con il simbolo 'Z' e manifesti inneggianti Vladimir Putin. Era quello che gli organizzatori temevano, e alla fine non si è riusciti ad evitare. Durante la partita tra il ...... gli organizzatori hanno quindi deciso di abbandonare la formula del tre su cinque , allineandosi a quanto già accade da anni agli, al Roland Garros e agli US. La decisione ...

La "Z" pro Putin irrompe al Melbourne Park. Ed è subito polemica La Gazzetta dello Sport

Agli Australian Open irrompono bandiere pro Putin e la Z simbolo dell'invasione in ucraina Sport Fanpage

Australian Open: Djokovic schiaccia tutti i pesi leggeri e medi. Tsitsipas sarà il primo mediomassimo Rublev “Un Pitbull stressato” Ubitennis

Djokovic - Rublev - Australian Open Highlights - Tennis video Eurosport IT

Djokovic denuncia le provocazioni di un altro tifoso all'Australian Open LiveTennis.it

Venerdì 27 gennaio scattano le semifinali maschili del primo Grande Slam dell'anno. Tsitsipas-Khachanov e Djokovic-Paul le due sfide in programma ...Il tennista ucraino Alex Dolgopolov ha condiviso sui social tweet di critiche rivolte all’organizzazione che ha permesso l’esposizione di ...