(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – È emerso unche mostra il padre di Novakad unaaglin Open di mercoledì. Un gruppo si è riunito sui gradini fuori dalla Rod Laver Arena dopo la vittoria nei quarti di finale disul russo Andrey Rublev con in mano bandiere russe, una delle quali con il volto di Vladimir Putin, e cantando “Serbia, Russia”. E un post su un canale YouTube-russo mostra Srdjanin piedi con un uomo che tiene in mano la bandiera di Putin e indossa una maglietta con il simbolo della Z favorevole alla guerra.Senior fa quindi un commento all’uomo, che nel video viene tradotto come “lunga vita ai russi”. Mercoledì Tennis ...

Mercoledì Tennisha dichiarato che quattro persone sono state interrogate dalla polizia che hanno esposto "bandiere e simboli inappropriati" e fatto minacce alle guardie di sicurezza. Una ......Martin KEEP / AFP) / - - IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE - - Il... ti mandiamo i nostri saluti da Melbourne inai nostri fratelli a Mosca." Srdjan dice poi ...

Australia, papà Djokovic filmato a manifestazione filo-russa Adnkronos

Il papà di Djokovic filmato con tifosi filorussi agli Australian Open AGI - Agenzia Italia

Australian Open, Djokovic nella bufera: il papà sventola bandiere con il volto di Putin Corriere dello Sport

E’ morto il cardinale australiano George Pell, Papa: “Era un grande uomo” In Terris