Aumentare i rimpatri | risveglio Ue sull' emergenza migranti

... su quasi 110mila richieste di allontanamento, ci sono stati meno di 32milaeffettivi. ... Cifre che preoccupano i paesi europei coinvolti, che hanno vistodi oltre il 50% lo scorso ...Il progetto della Commissione propone che l'UE fissi un obiettivo di Paesi terzi specifici verso cui concentrarsi per. Esorta inoltre le autorità nazionali a collaborare per ...

I ministri degli Interni dell'UE hanno discusso oggi, giovedì, a Stoccolma di come migliorare il rimpatrio dei richiedenti l'asilo respinti. Per la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider si è ...In preparazione a questa riunione ministeriale, la presidenza svedese dell'Unione europea (UE) ha presentato un documento di lavoro in cui propone misure per aumentare la pressione ... cooperano bene ...