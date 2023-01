Audi activesphere - Un po' crossover | un po' pick-up per viaggiare in realtà aumentata - VIDEO

(Di giovedì 26 gennaio 2023) E sono quattro, come gli anelli che compongono il simbolo del casato. L'chiude la saga delle sphere, la famiglia di concept che dà forma al futuro dell', completata dalle già svelate skysphere, grandsphere e urbansphere. Un coup de thétre, l'ultimo atto: parliamo infatti di una-coupé che all'occorrenza si trasforma in-up, tanto elegante nella parte alta della carrozzeria quanto muscolare e catafratta nella sezione più vicina o a contatto con l'asfalto - ma si potrebbe pure dire sterrato, ché la concept ha una doppia anima, stradista e avventuriera, dietro la quale si cela l'ambizione di aggiungere, un giorno, una Suv dura e pura al portfolio-prodotto: ci torneremo su dopo. Ma non finisce qui, perché una volta entrati nell'abitacolo dell', e indossati un paio ...

E il bello deve ancora venireconcept (2023) 70 Voilà, il cassone. A comando, l'auto cambia i propri connotati per venire incontro alle nostre esigenze. Amate andare in mountain ...Verrà rivelata in anteprima mondiale il prossimo 5 febbraio a Cortina d'Ampezzo, l'innovativaconcept , una crossover coupé che rappresenta il massimo concetto di versatilità. Succede in ordine cronologico alla roadsterskysphere e alla Sportbackgrandsphere, ...

Audi Activesphere, ultimi teaser prima del debutto del nuovo concept elettrico HDmotori

Audi Activesphere concept, l'elettrica da fantascienza dei Quattro anelli - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Audi activesphere concept Corriere della Sera

Audi activesphere: immagini, interni, caratteristiche, video - Quattroruote.it Quattroruote

Concepita in California Audi activesphere concept è stata pensata e disegnata dal team dell’Audi Design Studio di Malibu, uno splendido studio collocato sulla Pacific Coast Highway, la strada costiera ...Audi activesphere è una nuova concept car elettrica con cui la casa dei 4 anelli racconta la sua idea di mobilità premium del futuro. Si tratta dell'ultimo membro di una famiglia di concept che il ...