Audi activesphere - Un po' crossover | un po' pick-up per viaggiare in realtà aumentata - VIDEO

(Di giovedì 26 gennaio 2023) E sono quattro, come gli anelli che compongono il simbolo del casato. L'chiude la saga delle sphere, la famiglia di concept che dà forma al futuro dell', completata dalle già svelate skysphere, grandsphere e urbansphere. Un coup de thétre, l'ultimo atto: parliamo infatti di una-coupé che all'occorrenza si trasforma in-up, tanto elegante nella parte alta della carrozzeria quanto muscolare e catafratta nella sezione più vicina o a contatto con l'asfalto - ma si potrebbe pure dire sterrato, ché la concept ha una doppia anima, stradista e avventuriera, dietro la quale si cela l'ambizione di aggiungere, un giorno, una Suv dura e pura al portfolio-prodotto: ci torneremo su dopo. Ma non finisce qui, perché una volta entrati nell'abitacolo dell', e indossati un paio ...

L'ideale per la lettura, il relax o l'utilizzo, anche collettivo, delle tecnologie di bordoDimension.e gli occhiali con realtà aumentata Il sistema operativo , con visori per la ...Definirlo in maniera unica e inequivocabile è piuttosto complesso. E non solo perché fa della trazione elettrica la sua vera vocazione. L'concept appena presentato dalla Casa dei quattro anelli è infatti tra i veicoli più rivoluzionari presentati nell'ultimo periodo. Quarto concept della serie Sphere (i tre precedenti ...

Audi activesphere, ecco il nuovo concept elettrico per gli amanti dell'avventura HDmotori

Audi activesphere concept: crossover coupé tuttoterreno La Gazzetta dello Sport

Audi activesphere: immagini, interni, caratteristiche, video - Quattroruote.it Quattroruote

Audi Activesphere: crossover, coupé e pick-up. Ecco l’auto che va oltre la realtà La Stampa

Debutta il nuovo e avanguardistico concept di Audi Virgilio Motori

Activesphere, l’Audi del futuro è trasformista. Il quarto concept Sphere ha connotati rivoluzionari: insieme un crossover sportivo e un comodo pickup.Audi Activesphere è la nuova Concept Car realizzata dalla Casa Tedesca pensata per anticipare i SUV elettrici del futuro ...