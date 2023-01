Atletica | al via da Karlsruhe la stagione indoor del circuito Gold di World Athletics

(Di giovedì 26 gennaio 2023), 26 gen. - (Adnkronos) - Venerdì a, diretta Sky Sport Arena dalle 20, comincia ladeldi, la massima rassegna a tappe dell'in sala. Biglietti esauriti ormai da settimane per un meeting che avrà per protagoniste soprattutto le donne, a cominciare dall'idolo di casa, la campionessa olimpica e mondiale del salto in lungo Malaika Mihambo che in estate, a Budapest, cercherà di vincere il terzo titolo iridato consecutivo della specialità. A proposito di campionesse del mondo ce ne sono due al via dei 60 metri: l'inglese Dina Asher-Smith, amante dell'Italia e laureata in storia, oro nei 200 a Doha, sfiderà la svizzera Mujijnga Kambundji, vincitrice del titolo ...

... i lavori hanno ripreso spediti." Prenderà ilnel mese di febbraio il secondo lotto dei lavori ... prevedono la posa del manto di superficie della pista di, oltre alla costruzione di 4 ...Inizia il World Indoor Tour a Karlsruhe, in Germania. Il massimo circuito internazionale d'inverno diche nelle prossime settimane farà scalo anche a Boston (4 febbraio), Torun (8), New York (11), Lievin (15), Madrid (22) e Birmingham (25). Sono quattro gli italiani iscritti alla giornata di ...

Atletica: al via da Karlsruhe la stagione indoor del circuito Gold di ... Il Sannio Quotidiano

CORRIDA / 2 – ISCRIZIONI ALL'APPUNTAMENTO GIÀ APERTE ... Comune di Modena

Riparte la grande stagione dell'atletica. Su Sky Sport il Meeting di Karlsruhe Sky Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Karlsruhe, 26 gen. - (Adnkronos) - Venerdì a Karlsruhe, diretta Sky Sport Arena dalle 20, comincia la stagione indoor del circuito Gold di World Athletics, la massima rassegna a tappe dell’atletica in ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...