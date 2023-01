. Infortunati. Palomino (lesione di primo grado bicipite femorale).(problema muscolare). Zappacosta (lesione al bicipite femorale). Squalificati. . Diffidati. Demiral. De Roon. ...Non solo le squadre inglesi di Premier League, anche la Fiorentina si è fatta avanti per l'attaccante colombiano dell'Duvan. Il club viola vorrebbe il bomber trentunenne in prestito fino a giugno, ma ai nerazzurri interessa solo monetizzare: come già comunicato all'Everton , perservono almeno ...

Tuttosport, idea Zapata per la Fiorentina, l'Atalanta potrebbe cederlo. Concorrenza inglese Labaro Viola

Atalanta, continuano ad arrivare richieste per Zapata | Mercato Calciomercato.com

Centravanti sì o no Spunta anche Duvan Zapata, ma l’Atalanta vuole monetizzare Fiorentina.it

Atalanta, Zapata è in miglioramento. Convocazione probabile per la Samp L'Eco di Bergamo

Atalanta, Zapata parzialmente in gruppo: punta alla Samp Fantacalcio ®

Il tema Zaniolo continua a prendersi la scena, dopo l’offerta da più di 30 milioni arrivata dal Bournemouth. Tra il compleanno di José Mourinho e la goleada Pogba-Vlahovic in allenamento, però, ecco l ...Non solo le squadre inglesi di Premier League, anche la Fiorentina si è fatta avanti per l'attaccante colombiano dell'Atalanta Duvan Zapata. Il club viola vorrebbe il bomber trentunenne in prestito ...