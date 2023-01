Il difensore dell'Giorgio Scalvini ha rilasciato un'intervista a L'Eco di Bergamo. Il focus è sulla prossima gara contro la: 'Ha una classifica peggiore rispetto agli altri anni, ma avrà voglia di ...Scalvini ()3. Napoli THIAGO MOTTA (BOLOGNA) 1. 2. Kvaratskhelia (Napoli)3. Napoli DAVIDE ... Napoli DEJAN STANKOVIC ()1. Napoli2. Osimhen (Napoli)3. Napoli ALESSIO DIONISI (SASSUOLO)1.

Cuisance atteso a Genova: può esserci per Atalanta-Sampdoria Samp News 24

Sampdoria: è emergenza per trasferta a Bergamo Agenzia ANSA

Atalanta-Sampdoria: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming Calciomercato.com

Atalanta, Scalvini: "Gara contro l'Inter importante per la nostra stagione, ma prima la Samp" TUTTO mercato WEB

Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a L'Eco di Bergamo parlando delle sfide con Sampdoria e Inter (in Coppa Italia): "Ha una classifica peggiore rispetto agli ...Contro l'Atalanta Stankovic dovrà fare i conti con le assenze di Colley e Sabiri: la Sampdoria dovrebbe schierarsi con Murillo in difesa e Rincon in mezzo ...