Askatasuna | perquisizioni e 36 denunce

(Di giovedì 26 gennaio 2023)questa mattina per il centro sociale. La Digos di Torino, nell’ambito dell’inchiesta sull’associazione a delinquere, ha sequestrato il materiale idoneo ad organizzare iniziative di auto finanziamento, come ad esempio casse, mixer, luci, cibo e bevande. L’accusa per il centro sociale di corso Regina Margherita 47 è di aver organizzato lo scorso ottobre una festa di autofinanziamento estesa anche al controviale davanti all’edificio, nonostante il divieto legato al procedimento penale per l’accusa di associazione a delinquere che vede imputate 16 persone, assieme ad altre dodici accusate per gli scontri violenti in occasioni di manifestazioni in città e in Valsusa. La Digos ha sigillato tutti i frigoriferi delle cucine del centro sociale, che utilizzavano per le feste ...