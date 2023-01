Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 25 gennaio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 26 gennaio 2023)TV: idei programmi più visti di25, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Rai3 con il suo storico Chi l’ha visto? supera i 2 milioni di spettatori, Rai1 vince la prima serata con il film Zack cane eroe. Ulteriore calo per La porta rossa, basso invece Controcorrente.tv Prima serata Su Rai1 il film Zack cane eroe ha totalizzato 3013 spettatori (15,70% di share). Il film L’ora legale su Canale5 ha conquistato in media 2428 spettatori (share 13,15%). Il film Io vi troverò su Italia1 ha realizzato 1488 spettatori (7,43%); su Rai2 la serie tv La Porta Rossa 3 ha portato a casa 1264 spettatori (6,67%), mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? ...