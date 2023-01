ASCOLTI TV 25 GENNAIO 2023 | IL CANE ZACK 15 | 7% | L’ORA LEGALE 13 | 2% | CHI L’HA VISTO 12 | 1% | NAME THAT TUNE 3 | 4% | VOLANO DANIELE 21% | TERRA AMARA 22% E TRONI 26 | 8%

(Di giovedì 26 gennaio 2023)TV 25· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3536 39.53 PT – 8469 40.01 24 – 3394 37.94 PT – 7966 37.63 Tg1 Rassegna Stampa + Tg1 h7 – 274 11.50 + 476 10.50Tg1 – 962 19.10Tg1 Mattina – 610 12.22UnoMattina – 780 15.82Storie Italiane – 892 18.13Storie Italiane – 1230 21.27È Sempre Mezzogiorno! – 1846 17.66Tg1 + Tg1 Ec. – 3610 27.11 + 2743 20.40Pres. Oggi è un Altro Giorno – 2100 15.64Oggi è un Altro Giorno – 1893 16.84Paradiso delle Signore – 1962 20.46Tg1 + Pres. ViD – 1793 18.30 + 2065 19.89Vita in Diretta – 2558 21.11L’Eredità – 3563 23.38L’Eredità – 4715 25.97Tg1 – 4977 23.93Soliti Ignoti – 4923 22.60Eroe – 3013 15.70Porta a Porta + Viva Rai2! – 619 11.18 + 170 6.30 Prima Pagina – 575 19.00Tg5 – 1186 23.40Mattino 5 News – 1143 22.79Mattino 5 ...

